شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ نادي الزمالك منذ الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المقبلة، وتلقى أوراق الراغبين فى خوض السباق الانتخابى، والمقرر إقامته يوم 20 أكتوبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد يدير القلعة البيضاء خلال الأربع سنوات المقبلة.



فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك



فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك



فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك

وتبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات تلقي طالبات المرشحين لمدة 8 ساعات يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى السادسة مساءً، وذلك على مدار 7 أيام كاملة من 4 سبتمبر حتى 10 من ذات الشهر، قبل الإعلان عن غلق باب الترشح للانتخابات.

ونشرت اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد البناني، بالأمس الأحد، إعلاناً رسمياً بإحدى الصحف القوية، للكشف عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى اليوم الاثنين.

ووفقا للإعلان المنشور، تقرر إقامة الجمعية العمومية العادية الجمعة 20 أكتوبر المقبل، بمقر النادى وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسى للنادى.

من جانبه، أكد الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسؤلية لمجلس الإدارة الجديد