شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغولى ماييلى يغادر معسكر بيراميدز فى تركيا للانضمام لمنتخب بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي معسكر فريق بيراميدز فى مدينة بوردور التركية، من أجل الانضمام لمعسكر منتخب الكونغو خلال التجمع الدولي الحالي في شهر سبتمبر.

وتلقى ماييلي دعوة من المنتخب الكونغولي للانضمام إلى صفوفه فى معسكر سبتمبر تحضيرا لخوض مباراة السودان فى ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية يكون ديفوار والمحدد لها السبت المقبل فى الكونغو.

كما يشارك اللاعب فى مباراة الكونغو وجنوب أفريقيا الودية المحدد لها يوم 12 سبتمبر الجاري، باستاد أورلاندو بجنوب أفريقيا، على أن يطير مباشرة إلى العاصمة الرواندية كيجالي والالتحاق ببعثة بيراميدز، تمهيدا لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب دور ال٣٢ من دوري الأبطال والمحدد لها الأحد 17 سبتمبر الجاري في كيجالي.

فى ذات الصدد، غادر اللاعبون الدوليون السبعة من لاعبي نادي بيراميدز، أمس، معسكر الإعداد المقام فى تركيا، فى طريق العودة إلى القاهرة، من أجل الانتظام فى صفوف منتخبي مصر الأول والأولمبي.

وغادر المعسكر لاعبو المنتخب الأول الستة، علي جبر ومحمد حمدي ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل للانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض مباراتي إثيوبيا وتونس خلال معسكر سبتمبر الدولي.

كما غادر محمود صابر من أجل الانضمام لصفوف منتخب مصر الأولمبي، الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب روسيا، في إطار الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس الصيف المقبل.