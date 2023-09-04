شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك 20 أكتوبر المقبل فى سوبر السلة بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة موعد إقامة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، حيث تقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل بالبحرين.

تحدد إقامة المباراة يوم 20 أكتوبر المقبل، فى العاصمة البحرينية المنامة، بين الأهلي حامل لقبي الدوري وكأس مصر، والزمالك وصيف كأس مصر.

وكان الاتحاد المصري قد وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحريني لكرة السلة في حفل أقيم بالقاهرة، ونص على إقامة كأس السوبر المصري في البحرين، بالإضافة لعدة أوجه أخرى للتعاون خلال الفترة المقبلة.

تصل بعثة منتخب السلة "رجال"، بقيادة الكندى روى رانا المدير الفني، اليوم إلى القاهرة قادمة من الفلبين، بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم، والتى نجح المنتخب خلالها فى الصعود إلى الملحق العالمى المؤهل إلى أولمبيا باريس 2024.

وأنهى منتخب مصر الأول لكرة السلة مشاركته فى كأس العالم، بالخسارة أمام نيوزيلندا بنتيجة 88-86، حيث التقى المنتخب مع نيوزيلندا فى آخر مبارياته بالمرحلة الترتيبية من بطولة كأس العالم.