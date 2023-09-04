شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب شابات اليد المشاركة فى بطولة أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبده عبد الوهاب، المشرف على منتخبات السيدات باتحاد كرة اليد، قائمة منتخب شابات كرة اليد المغادرة إلى تونس صباح غد، الثلاثاء، للمشاركة فى البطولة الأفريقية المحدد لها الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجارى.

وتضم بعثة منتخب شابات اليد كلا من: جهاد وائل وسارة علوى ولبنى أشرف و مريم عمر و منة الله الحناوى و نادين طارق و ملك أحمد و جود أحمد وشهد صفى الدين و تقى كامل و لوجين أسامة ونوال أحمد وجنى صلاح وشروق محمود و فاطمة محمود و كنزى حاتم و بسملة إبراهيم ، ويرأس البعثة سعيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرافقه عبده عبد الوهاب المشرف على منتخبات السيدات.