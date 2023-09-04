شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يتوجه إلى إسبانيا والزمالك يبدأ معسكره المغلق فى التاسعة مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى إسبانيا بعد تلقيه دعوة لإلقاء محاضرات فنية مع العديد من المدربين العالميين. وأكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن أوسوريو سلم البرنامج الخططي والفني الذي سيتم تنفيذه فى المعسكر لمدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد. وأشار عبد الواحد السيد إلى أن المدير الفني سيعود إلى القاهرة الجمعة المقبل لقيادة معسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد. وينتظم الزمالك فى معسكر داخلي بمصر الجديدة مساء اليوم، الاثنين، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية. وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

فى سياق آخر، ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكره المغلق في التاسعة مساء اليوم بأحد فنادق مصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وخوض منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وخاض الزمالك تدريبه الأخير صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وتم إخطار اللاعبين بموعد الانتظام في المعسكر مساء اليوم.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.