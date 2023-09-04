شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. مشاركة عبد الشافى وتأهيل عمرو السيسى وأوباما وشلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية مطولة خلال المران الصباحي اليوم، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي..

وقسم الجهاز الفني للزمالك اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض تقسيمة فنية قوية خلال المران، يشارك فى التقسيمة مجموعتين، على أن تنتظر المجموعة الثالثة المشاركة بعد قرار الجهاز الفني.

وشهدت التقسيمة التركيز على بعض الجمل الفنية التي شرحها الجهاز الفني للاعبين قبل انطلاق الفقرة الفنية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة مساء اليوم الاثنين في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وشهدت التقسيمة الفنية التي خاضها فريق الزمالك في تدريبات اليوم مشاركة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بصورة طبيعية استعدادا للفترة المقبلة. وأدى عبدالشافي التقسيمة الفنية كاملة لأول مرة بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الخاص به، وخضع الظهير الأيسر لفحوصات طبية قبل المشاركة في المران للتأكد من جاهزيته.

فى ذات الصدد، عقد أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق جلسة مع محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق بعد مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وشرح المدرب المساعد لمحمد أشرف "روقا" بعض التعليمات الفنية والمهام المطلوبه منه في الملعب، وجاءت تعليمات مدرب الزمالك للاعب الوسط بعد انتهاء التقسيمة الفنية المطولة التي خاضها الفريق.

فيما خضع عمرو السيسي لاعب الوسط لتدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الصباحي اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بمقر النادي، وأدى عمرو السيسي تدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من اجهاد عضلي.

وخاض لاعب وسط الفريق تدريبات تقوية، وبعدها أدى عمرو السيسي تدريبات في صالة الجيمانيزيوم، ولم يشارك في الفقرة الفنية.

كما وضع محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى برنامجا تدريبيا خاصا لمحمد عواد حارس مرمى الفريق خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وركز مدرب الحراس على الجانب البدني لمحمد عواد خلال مران اليوم بخوض تدريبات لتقوية العضلات بالأدوات التدريبية في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتولى محمد مدحت المعد البدني الإشراف على تدريبات محمد عواد الخاصة في مران الزمالك الصباحي.

وخاض يوسف إبراهيم "أوباما" ومصطفى شلبي ثنائي الفريق تدريبات إضافية بعد انتهاء التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وحرص الثنائي على خوض تدريبات بدنية من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للفريق في إطار الاستعداد للموسم الجديد.