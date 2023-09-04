شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة: نسعى للتعاقد مع جناح أيسر وظهير أيمن للبنك الأهلى قبل غلق الانتقالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، كواليس استعدادات فريقه للموسم الجديد، وقال كريم شحاتة فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، نتمنى أن يكون الموسم المقبل موفقاً لنا، إدارة النادي برئاسة أشرف نصار لم تبخل على الفريق بأى شىء، تعاقدنا مع صفقات جديدة مع الحفاظ على القوام الأساسي، والجهاز الفني مستقر من الموسم الماضي بقيادة بابا فاسيليو، والجهاز الفني واللاعبين والإدارة هدفهم تقديم موسم جيد.

وأضاف شحاتة، "تعاقدنا مع 6 صفقات من حراسة المرمى إلى الهجوم لتدعيم كل المراكز، حسن شاهين، معاذ الحناوي، أيمن أشرف، سيرجي أكا، أحمد مدبولي ومحمد جريندو، وأغلبهم كانت عقودهم منتهية مع أنديتهم قبل الانضمام لنا، وهذه كانت سياسة النادي من بداية الميركاتو، وهناك صفقتين سيتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة بعد إتمامهما".

وأشار شحاتة إلى أنه يسعى للتعاقد مع جناح أيسر وظهير أيمن، وافقنا على إعارة أحمد ياسين للاتحاد السكندري لتواجد أكثر من بديل في نفس مركزه بالفريق، ونتمنى التوفيق للاعب لأنه مدافع مميز جداً.

واختتم شحاتة قائلا، "جددنا عقود 5 لاعبين من العناصر الأساسية والمميزة بالفريق مثل محمود قاعود وأحمد ياسر ومحمد بسيوني، وأمير مدحت وأحمد صبحي، وبابا فاسيليو قام بتصعيد 7 ناشئين من النادي".