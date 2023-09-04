شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدارس أجنبية تتنافس فى تدريب 6 أندية بالدورى المصرى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أندية الدوري المصري لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري 2023-2024، وتبحث جميع الفرق عن الوصول لأفضل المراكز فى ترتيب الجدول.

واستقرت أندية الدوري على مدربيها فى الموسم الجديد، حيث انطلقت معسكرات الأندية داخل وخارج مصر استعداداً لانطلاق الإيجيبشان ليج، وتمسكت 6 أندية من أصل 18 نادياً بالاعتماد على مدرب أجنبي، وذلك من مدارس تدريبية مختلفة.



المدربون الأجانب

1ـ الأهلي

مارسيل كولر "سويسرا"

2ـ الزمالك

خوان كارلوس أوسوريو "كولومبيا"

3ـ بيراميدز

جايمي باتشيكو "البرتغال"

4ـ فيوتشر

ريكاردو فورموسينيو "البرتغال"

5ـ فاركو

برونو روماو "البرتغال"

6ـ البنك الأهلي

بابا فاسيليو "اليونان".