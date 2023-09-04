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4 مدارس أجنبية تتنافس فى تدريب 6 أندية بالدورى المصرى.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - تستعد أندية لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري 2023-2024، وتبحث جميع الفرق عن الوصول لأفضل المراكز فى ترتيب الجدول.

واستقرت أندية الدوري على مدربيها فى الموسم الجديد، حيث انطلقت معسكرات الأندية داخل وخارج مصر استعداداً لانطلاق الإيجيبشان ليج، وتمسكت 6 أندية من أصل 18 نادياً بالاعتماد على مدرب أجنبي، وذلك من مدارس تدريبية مختلفة.


المدربون الأجانب

 

1ـ الأهلي

مارسيل كولر "سويسرا"

2ـ الزمالك

خوان كارلوس أوسوريو "كولومبيا"

3ـ بيراميدز

جايمي باتشيكو "البرتغال"

4ـ فيوتشر

ريكاردو فورموسينيو "البرتغال"

5ـ فاركو

برونو روماو "البرتغال"

6ـ البنك الأهلي

بابا فاسيليو "اليونان".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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