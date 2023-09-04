شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والجزائر فى بطولة أفريقيا لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب رجال الكرة الطائرة ثانى مواجهاته فى البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة بعد غد، الأربعاء، أمام الجزائر، بعد الفوز فى أولى مواجهاته على بوروندى بنتيجة 3 /0 .

تقام مباراة مصر والجزائر فى السادسة مساءً، ويتم بثها مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من: بوروندي والجزائر.