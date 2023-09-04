شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عثمان بطل الأثقال البارالمبى: عملت بورشة أحذية وأول مكافأة 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف عثمان، لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى، أنه درس فى كلية الآداب قسم لغة عربية، وتخرج عام 2003، وبدأ البحث عن فرصة عمل بعد التخرج، إلا أن هناك من لم يقدر ظروفه الصحية أو إعاقته.

وقال عثمان فى حواره لليوم السابع، "بدأت أدور على شغل، وأول شغل صاحب المكان رفض لأنى من ذوى الهمم، محتاج حد يشيل ويتحرك كتير، وبعد كده اشتغلت في ورشة أحذية، وصاحب المكان مشانى بسبب ظروفى، ثم عملت في شركة تستورد الجلود، واستمريت فترة طويلة وساعدونى وقدرو ظروفى".

وعن أول مكافأة حصل عليها، قال عثمان "إن أول ميدالية يحصل عليها كانت فضية العالم كوريا 2006، وغضبت لأننى لم احقق الذهبية، لكنها كانت وش السعد، وأول مكافأة في البطولة كانت 10 آلاف جنيه عن الفضية".

وعن دور اللجنة البارالمبية فى دعمه، أكد عثمان أنه لا يوجد من يستطيع النجاح وحده، والجميع ساعد فى دعمه، من منظومة سياسية، وزارة رياضة، ولجنة بارالمبية برئاسة حسام مصطفى هذا على مستوى الدعم الرياضى، ولكن مجلس الإدارة فى اللجنة يحاول أن يخلق منى كادرا رياضيا متكاملا، وأنا أجتهد لأكون عند حسن الظن.