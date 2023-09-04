شكرا لقرائتكم خبر عن العاشر يقترب.. 9 لاعبين يغادرون معسكر الأهلى فى النمسا بسبب الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، لمغادرة معسكر المارد الأحمر فى النمسا ليصبح اللاعب العاشر الذى يخرج من المعسكر.

وغادر منذ قليل أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، معسكر إعداد الأهلي المقام حاليا فى النمسا، للانضمام لمعسكر منتخب مالي. وتلقى ديانج استدعاء من الاتحاد المالي لكرة القدم للانضمام للقائمة النهائية لمعسكر منتخب بلاده، وسبقه بيرسي تاو الذي انضم لمنتخب بلاده جنوب أفريقيا.

وغادر الرباعي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية معسكر الأهلي في النمسا للانضمام لمنتخب مصر الأول صباح اليوم الاثنين

كما غادر حمزة علاء ورأفت خليل وأحمد نبيل "كوكا" للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم فى معسكر إعداد في النمسا، يستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

ويواصل الأهلي برنامجه التدريبي، خلال المعسكر الإعدادي، من أجل تجهيز كل اللاعبين فنيًا وبدنيًا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وكان الفريق قد خاض مرانه بالأمس، على فترتين صباحًا مساءًا، وشهد التركيز على الجوانب البدنية.

كما خضع لاعبو الفريق لتدريبات خططية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.