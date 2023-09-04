شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: مصلحة محمد صلاح واسم مصر أهم من حصولنا على 200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على فشل إتمام صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، إلى الدوري السعودي خلال موسم الانتقالات الجاري، وذلك بعد غلق باب القيد بالدوري الإنجليزي.

وقال عادل فتحى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "كنا سنحصل على قرابة الـ200 مليون جنيه من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي، نظير حق الرعاية المقدر بـ 4%، ولكن الأموال ليست كل شىء، وهكذا يفكر محمد صلاح".

وأضاف عادل، "عقلية محمد صلاح مختلفة عن أي لاعب، هو يعلم أن الأموال ستأتي ولكنه الآن يكتب تاريخاً لنفسه ولمصر، ووصل لمكانة عالمية وهذه المرحلة تحتاج إلى استمرار اللاعب بالدوري الانجليزي لأن التاريخ هو ما سيبقى إلى الأبد".

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة فى إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن محمد صلاح هو أول لاعب يسجل أو يساعد فى 10 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ رقم محمد صلاح نفسه بين أغسطس وديسمبر 2021 (15 مباراة متتالية)، ليقترب الفرعون من معادلة رقمه.

فيما احتفل الحساب الرسمي لنادي ليفربول بهدف محمد صلاح في المباراة رقم 150 التي يسجل فيها مع الريدز منذ انضمامه في 2017،ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" صورة للنجم المصري مدون عليها "150 مباراة مختلفة سجل فيها صلاح مع ليفربول".