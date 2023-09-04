شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب مصر لمباراتى إثيوبيا وتونس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مهمة جديدة، يبدأ اليوم منتخب مصر الأول معسكره فى فترة التوقف الدولي، المقرر أن تستمر حتى 12 من الشهر نفسه، ويستعد الفراعنة لمباراتين، الأولى أمام إثيوبيا فى الثامن من سبتمبر الجاري، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها خلال شهر يناير المقبل، والتى ضمن المنتخب التأهل لها بشكل رسمي، ثم يخوض ودية تونس المحدد لها 12 من الشهر نفسه بالقاهرة أيضاً، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: كيف يستعد منتخب مصر لمباراتى إثيوبيا وتونس؟

ج: ينطلق معسكر منتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، استعداداً لخوض مباراة إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس والمقرر لهما يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.

س: ما هى قائمة الفراعنة لمباراتى إثيوبيا وتونس؟

ج: أعلن فيتوريا قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر في الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى هم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.

س: ما هو موعد مباراتى منتخب مصر؟

ج: يلتقي منتخب مصر نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر الجارى باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، قبل أن يواجه تونس ودياً يوم 12 سبتمبر بنفس الملعب.

س: هل يشارك محمد صلاح مع منتخب مصر أمام إثيوبيا؟

ج: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نية الجهاز الفني للمنتخب بإراحة محمد صلاح خلال مواجهة إثيوبيا، وأشار الاتحاد خلال بيان رسمى إلى أن روي فيتوريا قرر عدم الاعتماد على صلاح خلال مواجهة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر الجاري لضمان تأهل مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 ، وسيشارك صلاح في المباراة الثانية خلال المعسكر ضد تونس بشكل طبيعي.