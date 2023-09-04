7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 4 سبتمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها.. رسميا.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك، ثلاثي الأهلي يغادرون النمسا للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي .

ثلاثي الأهلي يغادرون النمسا للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي

غادر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى "حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل" معسكر الفريق بالنمسا، للانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي المصري.

رسميا.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك "صور"

بدأ نادي الزمالك منذ الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المقبلة، وتلقى أوراق الراغبين فى خوض السباق الانتخابى، والمقرر إقامته يوم 20 أكتوبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد يدير القلعة البيضاء خلال الأربع سنوات المقبلة.

طلب أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى من مدربه السويسري مارسيل كولر منحه فرصة المشاركة فى مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، والتي ستُقام بمدينة الطائف السعودية على لقب كأس السوبر الأفريقى فى 15 سبتمبر الجاري، بعد تعافيه من الإصابة بقطع بالرباط الصليبى.

ينطلق معسكر منتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة استعداداً لخوض مباراتى إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس والمقرر لهما يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.

غادر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، "محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، ومروان عطية ومحمد هاني" معسكر إعداد الفريق المقام حاليًا فى النمس للانضمام لمنتخب مصر بالقاهرة.

انضمام سداسى الزمالك الدولى للمنتخبين الأول والأولمبى

انتظم رباعي الزمالك الدولى "محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" حسام عبد المجيد"، اليوم الاثنين، فى معسكر المنتخب الأول استعداداً لخوض مباراتى إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس والمقرر لهما 8 و12 سبتمبر الجارى.

محمود جابر رئيساً لقطاع الناشئين بالإسماعيلى وأشرف خضر مديراً فنياً