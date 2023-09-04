شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى غانا يستقبل البعثة البارالمبية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير أيمن يوسف، سفير مصر فى غانا، بعثة الألعاب البارالمبية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية بثلاث ألعاب لذوى الإعاقة بعدد 41 فردا يمثلون 3 ألعاب، هى كرة السلة على الكراسى، كرة القدم للمبتورين، والتنس الأرضى، فى الفترة من 1 وحتى 13 من سبتمبر الجارى.

وأكد السفير أيمن يوسف أن البعثة وصلت أكرا وسط حالة من الروح الرياضية والحماس الذي ظهرعلى جميع اللاعبين والعزيمة من أجل رفع علم مصر عاليا فى تلك الدورة، موضحا أن السفارة بكل إمكانياتها ستقف بجانب البعثة وتذليل أى صعوبات تواجههم من أجل أن يقدموا ما عليهم ويحصلوا على المراكز الأولى فى الدورة.

ويواجه منتخب كرة السلة للكراسى المتحركة نظيره السنغالي فى افتتاح الدورة فى السابعة مساء اليوم، كما يلتقى منتخب كرة القدم للساق الواحدة منتخب أنجولا فى افتتاح مسابقات كرة القدم فى نفس الموعد.

وكانت بعثة مصر البارالمبية قد وصلت إلى المدينة الغانية مساء أول أمس للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية برئاسة محمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للمبتورين ( الساق الواحدة ) ورئيس لجنة تنمية الموارد باللجنة البارالمبية ومعه محمد عبد الصبور المسئول المالى للبعثة وتتكون بعثة كرة القدم للمبتورين من سارة احمد حسن المعايرجى مدير الفريق ،ورستم احمد رستم مدرب عام ،ومحمد خيرى طبيب ، والفريق مكون من حسنى النوبى ،ابراهيم بدوى ،محمود عبد العظيم ،ابراهيم عبد الصادق ،عبد الله مصطفى ،محمد حسين ،عيد سعيد ،زاهر ابراهيم ،اشرف حسين ،أحمد إبراهيم ،عرفه ناصر،محمود حمدى واسلام مجاهد .

بعثة منتخب مصر لكرة السلة للكراسى المتحركة تتكون من مى زين الدين مدير الفريق ،عمرو عبد اللاه مدير فنى،محمد جمال مدرب عام ،سعيد بدرى إدارى ،ورومانى نبيل للعلاج الطبيعى وعلى مستوى اللاعبين يشارك 12 لاعبا هم محمد عبد النبى ،الحسين ياسر ،محمد أنور ،محمد فرج ،مجدى طلعت ،مصطفى محمد ،ياسين كمال ،زياد عبد الرحيم، أحمد عصام، أحمد صلاح، أشرف ابو زيد، وأحمد فتحى.

وعلى مستوى تنس الطاولة البارالمبى فيتكون من طارق حسن مدرب ولاعبان هما حسن عماد وعبد الرحمن صلاح .