الداخلية يعسكر فى الإسكندرية لمدة 10 أيام استعداداً للدورى

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الداخلية، بقيادة دكتور ميمي عبد الرازق، دخول معسكر مغلق للفريق بالإسكندرية بدءاً من غدٍ الثلاثاء ولمدة عشر أيام، استعداداً لانطلاق الدوري الجديد 2023-2024.

ويدرس الدكتور ميمي عبد الرازق خوض 6 مباريات ودية مع فرق من الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني خلال معسكر الفريق فى الإسكندرية.

ونجح مسئولو نادي الداخلية، برئاسة اللواء عثمان الدسوقي، فى التعاقد مع التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق.

وكان عثمان الدسوقى، المشرف العام على فريق الداخلية، قد نجح فى التعاقد مع أحمد عماد، مدافع فريق المصرى البورسعيدى، خلال الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وحصل الداخلية على 4 لاعبين من المصري، هم: أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفى الجارى.