شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يخوض وديتين أمام النجوم وطنطا استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، بقيادة اليوناني بابا فاسيليو، خوض مباراتين وديتين أمام النجوم وطنطا الخميس والجمعة على الترتيب، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2023-2024.

وكان اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية بعد انتهاء معسكر برج العرب الذي امتد لأكثر من 10 أيام، وتخلله 3 مباريات ودية أمام سموحة وفاركو والاتحاد السكندري، في إطار الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2023/2024.

وأعلن نادي البنك الأهلي، بشكل رسمي، تعاقده مع 6 لاعبين وهم، جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي ، وجميعهم صفقات انتقال حر.