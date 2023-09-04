شكرا لقرائتكم خبر عن سلا المغربى بدلا من الرياضى اللبنانى فى البطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الرياضى اللبناني باعتذار عن عدم المشاركة فى منافسات البطولة العربية لأندية السلة التي تقام فى قطر الشهر المقبل. وتقدم سلا المغربى بطلب للمشاركة فى البطولة بدلا من الرياضى، وهو ما تمت الموافقة عليه، ليكتمل العدد المقرر مشاركته وهو 16 فريقا.

ويشارك فى البطولة من مصر فريقا سلة الاتحاد السكندرى، وسلة الأهلى، وقرر الاتحاد المصرى لكرة السلة مشاركة الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية للأندية، خاصة أن الاتحاد العربى لكرة السلة يمنح كل دولة مقعدا واحدا فى البطولة العربية، بجانب مشاركة بطل النسخة الأخيرة والنادى المنظم وبطاقتي دعوة.

وبعد اعتذار الرياضى وتواجد سلا بدلا منه أصبحت الفرق المشاركة في البطولة هي كلا من قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.