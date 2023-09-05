إشبيلية يعلن رسمياً عودة سيرخيو راموس إلى صفوفه

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلن نادي إشبيلية المنافس في الدوري الإسباني عودة المدافع سيرخيو راموس إلى صفوفه في صفقة انتقال حر.



ويبلغ راموس من العمر 37 عاماً وبدأ مسيرته مع إشبيلية موسم 2004 – 2005 عندما خاض مع الفريق الأندلسي 39 مباراة أحرز خلالها هدفين قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ويصبح أحد أساطير الفريق الملكي عندما لعب له بداية من عام 2005 وحتى عام 2021.



وخاض راموس خلال مسيرته مع ريال مدريد 469 مباراة سجل فيها 72 هدفاً.



وبعد مشواره الطويل مع ريال مدريد انتقل راموس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي حيث خاض معه 49 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.



وخلال مسيرته الذهبية توج راموس بلقب الدوري الإسباني 5 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات كما توج بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان مرتين.



وأعلن إشبيلية أن راموس انتقل إلى صفوفه بعقد مدته عام.



(وكالات)