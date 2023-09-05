شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى: نجحنا فى ضم شبانة نهائيا من الزمالك.. ومابولولو وهشام صلاح مستمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، انضمام محمود شبانة، مدافع فريق الزمالك، بصفقة نهائية لمدة 3 سنوات عقب الاتفاق على كافة الأمور مع الإدارة الحالية للقلعة البيضاء.

وقال محمد مصيلحى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2: "المهاجم الأنجولى مابولولو وهشام صلاح، لاعبا فريق الاتحاد السكندرى، مستمران مع الفريق الموسم المقبل، عقب الاتفاق مع الجهاز الفني، بقيادة طارق العشرى، على الاحتفاظ بالقوام الأساسى، استعدادا للمنافسة الشرسة الموسم المقبل".

وأضاف محمد مصيلحى: "المهاجم الانجولى مابولولو تلقى العديد من العروض خلال الفترة الحالية، حيث فريق أهلى طرابلس الليبى قدم عرضا لضمه مقابل مليون ونصف المليون دولار، ثم قدم مسئولو فريق أحد السعودى بعرض آخر لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 2 مليون دولار".

وتابع رئيس نادى الاتحاد السكندرى: "هناك مهاجم أفريقى في طريقة للانضمام إلى الفريق حاليا".