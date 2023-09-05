شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى إنجليزى: محمد صلاح أفضل من هالاند وموقف ليفربول من بيعه لم يتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جيمس بيرس، صحفى بجريدة ذا أثلتيك الإنجليزية، أن موقف ليفربول الإنجليزى لم يتغير من بيع محمد صلاح إلى اتحاد جدة، والفكرة لم تُناقش من الأساس للتخلي عن محمد صلاح.

وقال جيمس بيرس، فى مداخلة فيديو مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "موقف ليفربول لم يتغير أبدا منذ رفضهم لـ100 مليون استرلينى فى مقابل رحيل محمد صلاح، وليفربول مُصِرٌّ جدا على رفض أى عرض للتخلي عن محمد صلاح".

وأضاف: "الموضوع بالنسبة لليفربول أن عرض اتحاد جدة جاء متأخرا جدا وليفربول لا توجد لديه أى فرصة فى التفكير فى استبدال محمد صلاح على الرغم من وصول محمد صلاح لسن 31 إلا أن ليفربول يثق فى قدرات محمد صلاح على مواصلة التألق".

وتابع: "القيد فى السعودية ما زال مستمرا إلا أنه فى إنجلترا تم غلقه وهو الذى يصعّب من مهمة اتحاد جدة فى الحصول على محمد صلاح".

وعن إتمام الصفقة فى يناير، قال: "هذا يتوقف على انتظار اتحاد جدة وعرضهم الذى سيبلغ 200 مليون استرلينى، ولكن ليفربول متمسك ببقاء محمد صلاح لذلك يعلنها دائما أنه ليس للبيع".

وتابع: "أى شخص تخيره بين لاعب فى سن الـ31 وبين الحصول على 200 مليون استرلينى، فطبيعى سيختار الأموال، ولكن فى حالة محمد صلاح سيختار صلاح لأنه يقدم أعواما مميزة منذ 6 سنوات ولاعب محترف بكل ما تعنيه الكلمة، فالأفضل استمرار محمد صلاح مع ليفربول رغم العرض الكبير من اتحاد جدة".

وأضاف: "محمد صلاح انزعج من تغييره فى أول مباراة بالدورى الإنجليزى وكلن سرعان ما تفهم الأمر، وعلاقة محمد صلاح مع كلوب قوية جدا وهو يثق فيه بشكل كبير، وليفربول يواجه تحدى كبير فى العودة لدورى الأبطال الموسم المقبل".

وعن أفضل 5 لاعبين، قال: "بكل تأكيد محمد صلاح فى القائمة وكذلك هالاند وهم الاثنين بعيدين عن اللاعبين الباقيين، ومن الممكن وضع دي بروين وأرنولد وأليسون بيكر حارس ليفربول".

واختتم جيمس بيرس حديثه قائلا: "محمد صلاح أفضل من هالاند من وجهة نظرى، فهو اللاعب المتكامل فى الدورى الإنجليزى وهو من يخلق الفرص ويصنع الأهداف ويسجل، على عكس هالاند ماكينة تسجيل أهداف ويحاط بمجموعة متميزة من اللاعبين".