شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التصميم الجديد لحافلة لاعبى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المتحدة للرياضة عن تصميم جديد على حافلة لاعبى منتخب مصر لكرة القدم والذى يحمل شعار وقميص والكرة الخاصة بالفراعنة.

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد أدى مرانه الأول باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمباراة إثيوبيا، المقرر لها يوم 8 سبتمبر الجارى في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024، المقرر إقامتها بكوت ديفوار، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم مباراة تونس الودية يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي.

وشهد المران مشاركة 24 لاعبا، هم: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل ومحمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو و مصطفى فتحي وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

واكتفى سام مرسي بأداء تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي.

حضر مران منتخب مصر، حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول ومحمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.



حافلة منتخب مصر (1)



حافلة منتخب مصر (2)



حافلة منتخب مصر (3)



حافلة منتخب مصر (4)