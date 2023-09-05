شكرا لقرائتكم خبر عن على الفيل يخضع لبرنامج علاجى فى فيوتشر عقب إصابته بقدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع على الفيل، مدافع فريق فيوتشر، لبرنامج علاجى، تحت إشراف طبيب الفريق أحمد أبو عبلة، خلال التدريبات الجماعية للفريق، بسبب الإصابة التي تعرضه لها بكدمة في القدم.

وكان قد شتكى على الفيل من إصابة بقدمه خلال الأيام الماضية، لذلك قام الجهاز الطبي بخضوع اللاعب لبرنامج علاجى.

وعلى جانب آخر حقق فريق فيوتشر الفوز على فريق بلدية المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما، الإثنين، استعدادا للموسم الجديد 2023 / 2024.

سجل أهداف فيوتشر كل من: مروان محسن "هدفا" وأحمد عاطف "هدفين"، فيما جاء هدفا بلدية المحلة عن طريق محمود سمانة.