شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى ينافس المصرى فى ضم "النادرى" من غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس مسئولو البنك الاهلى نظرائهم في نادي المصرى البورسعيدى لضم أحمد النادرى، لاعب خط وسط غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد أحمد النادرى من أفضل العناصر في الدورى الممتاز الموسم الماضى، حيث خاض 33 مباراة مع فريقه وتمكن من إحراز هدف وحيد.

وكان الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد، قد قرر السفر للقاهرة للدخول في معسكر مغلق لمدة عشرة أيام استعدادا لانطلاقة الموسم المقبل من دوري القسم الثاني.

واصطحب الجهاز الفني 29 لاعبا، حيث ضمت قائمة الفريق المحلاوي لمعسكر القاهرة كلا من: عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد فوزي، أحمد طارق، محمود مسعد، محمود علاء، محمد أبوالحمد، علي بسيوني، عموري، الشاذلي، محمد حجازي، محمود غالي، أحمد النادري، محمد جابر، رجب جمال، يوسف خليل، يوسف بيبو، محمد السوداني، أحمد حجي، أحمد أوشا، مجدي صبري، عبده يحيي، أسامة خليل، أحمد مجدي، خالد الأخميمي، شيكو محارب، حسام حسن.