شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الثلاثاء، مباراة ودية مع فريق من الدوري السلوفيني خلال معسكر المارد الأحمر المقام حالياً فى النمسا استعداداً للموسم الجديد.

وتعد هذه المباراة الودية الوحيدة التي يخوضها الأهلى خلال معسكر النمسا على أن يخوض مباراة ودية مع طلائع الجيش في 11 سبتمبر الجاري، كبروفة أخيرة قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقى.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد خاصة وأن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري في مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الاهلى واتحاد العاصمة الجزائري

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.