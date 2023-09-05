شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب شابات اليد تتوجه إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة شابات كرة اليد إلى تونس صباح اليوم، الثلاثاء، للمشاركة فى البطولة الأفريقية المحدد لها الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجارى. وتضم بعثة منتخب شابات اليد فى البطولة 17 لاعبة، ويرأس البعثة سعيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرافقه عبده عبد الوهاب المشرف على منتخبات السيدات.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لشابات كرة اليد المحدد لها الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر بتونس عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بجانب كلا من تونس والجزائر ومدغشقر ومالى، فيما ضمت المجموعة الأولى، أنجولا وغينيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وكينيا.

بينما أسفرت قرعة الناشئات مواليد 2006 المحدد لها الفترة من 16 و حتى 23 من الشهر نفسه، عن وقوع مصر بالمجموعة "ب" بجانب منتخبات، أنجولا والكونغو الديمقراطية والمغرب، وتضم المجموعة "أ" كلا من غينيا والجزائر وتونس ونيجيريا.