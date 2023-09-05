شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية فى ثانى جولات دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى ثانى جولات دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023 / 2024 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: المعادى مع الأهلى، والعبور مع الزهور، وسموحة مع الزمالك، والشمس مع الطيران، وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش، والأوليمبى مع هليوبوليس، والترسانة مع سبورتنج، والجزيرة مع البنك الأهلى.

فيما تقام الجولة الثالثة الجمعة المقبل بلقاءات بين كل من: الأهلى مع العبور، والمعادى مع سموحة، والزهور مع الشمس، والزمالك مع أصحاب الجياد، والطيران مع الأوليمبى، وطلائع الجيش مع الترسانة، وهليوبوليس مع الجزيرة، وسبورتنج مع البنك الأهلى.

واستعد الأهلى للموسم الجديد بحصد المركز الثانى مؤخرا ببطولة الأبطال بالبوسنة والهرسك، فيما احتل الزمالك المركز الثانى أيضا بالبطولة العربية التى اختتمت مؤخرا بالسعودية.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين و المرتبط 2004,2005 والسيدات وناشئات 2006.