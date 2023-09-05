شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود إلى القاهرة الجمعة المقبل بعد انتهاء معسكر المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، الجمعة المقبل، إلى القاهرة، بعد انتهاء المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد والتي أقيمت بمدينة مراكش المغربية.

وكان المصري قد تعادل فى أولى مواجهاته الودية بمعسكر المغرب بنتيجة 4/4، وذلك أمام نظيره الكوكب المراكشي، وشهد اللقاء تألقاً كبيراً لمروان حمدي مهاجم المصري الذي سجل "هاتريك".

ووصل المصري صباح السبت الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.

وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 4 مباريات ودية، وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.