شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثالث أيام البطولة الأفريقية للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى ثالث أيام البطولة الأفريقية لرجال الكرة الطائرة للمنتخبات التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة وتستمر حتى 13 سبتمبر الجارى.

وتشهد منافسات اليوم لقاءات بين كل من: بوروندى مع الجزائر، ومالى مع تونس، وغانا مع الكاميرون، وجامبيا مع رواندا، وتونس مع تشاد، وليبيا مع كينيا، والسنغال مع المغرب.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من: بوروندي والجزائر،فيما ضمت المجموعة الثانية تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، و بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

وشهدت آخر استعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.