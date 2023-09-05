شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يلتقي الداخلية وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة اليوم، الثلاثاء، فريق الداخلية باستاد الإسكندرية، فى مباراة ودية في إطار المباريات التي يخوضها الفريقان استعدادا للموسم الجديد 2023 / 2024.

واتفق مسئولو سموحة على مواجهة فريق زد يوم 7 سبتمبر باستاد الإسكندرية في ختام مبارياته الودية، بعدما رفض أحمد سامى المعسكرات الخارجية.

ولعب فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى 7 مباريات ودية، حتى الآن، بدأها بالفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين فى أولى المباريات الودية، قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا الفوز على بروكسى بهدف نظيف وأخيراً مع إنبى.

ونجح سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد قادما من الأهلى والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وفادى فريد من البنك الأهلى وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدرى من الأهلى لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى والاحتفاظ بخدمات محمد مغربى لموسم جديد، وإسلام جابر قادما من البنك الأهلى، واستعارة حمدى علاء لاعب وسط الزمالك موسما، وحسام هريدى لاعب النصر للتعدين، والنيجيري إيمانويل إيهيزو.