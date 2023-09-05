شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نادي الزمالك،ولليوم الثانى على التوالى، تلقى أوراق الترشح لانتخابات القلعة البيضاء، والمقرر إقامتها 20 أكتوبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد يدير القلعة البيضاء خلال الأربع سنوات المقبلة.

وتبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات تلقي طالبات المرشحين لمدة 8 ساعات يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى السادسة مساءً، وذلك على مدار 7 أيام كاملة من 4 سبتمبر حتى 10 من ذات الشهر، قبل الإعلان عن غلق باب الترشح للانتخابات.