شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يدفع بالشناوى وهانى ومروان عطية أمام إثيوبيا.. ويستبعد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على الدفع بمحمد الشناوى ومحمد هانى ومروان عطية فى التشكيل الأساسى لمباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا يوم 8 سبتمبر الجارى، على ملعب الدفاع الجوى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة.

بينما قرر فيتوريا عدم الدفع بمحمد عبد المنعم في المباراة نظرا لحصوله على إنذار سابق، وحال حصوله على إنذار جديد سيغيب عن أول مباراة بأمم أفريقيا، وسيغادر الرباعى معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا استعدادا لمباراة السوبر مع الأهلى أمام اتحاد العاصمة، ما يعنى استبعادهم أمام تونس.

على صعيد متصل، يرتدى محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني، شارة القيادة لمنتخب مصر أمام إثيوبيا، ويأتي الشناوي فى أولويات فيتوريا بعد تأكد غياب صلاح عن مباراة إثيوبيا، واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول فى مباراة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصدر المجموعة، على أن يشارك صلاح فى مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع.

ولا يتبع فيتوريا معيار الأقدمية في اختيار قائد المنتخب، حيث يتواجد أبو جبل وطارق حامد وعلى جبر أقدم من الشناوي في ترتيب الكباتن، لكن فيتوريا يفضل اختيار القائد بنفسه دون الالتزام بمعيار الأقدمية.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024".

وحسم منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط ثم مالاوى وإثيوبيا فى المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط، وتقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى السابعة مساء الجمعة 8 سبتمبر باستاد الدفاع الجوى.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة منتخب مصر وإثيوبيا إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي، ويعاونه كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون و ستيفن موتاسي مويو من الكونغو و ميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.

وتضم قائمة المنتخب كلا من، في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.

في السياق ذاته، أكد اللواء أحمد فوزى، مدير إدارة المباريات باتحاد الكرة، أن مباراتى منتخب مصر أمام إثيوبيا وتونس يومى 8 و12 سبتمبر الجارى باستاد الدفاع الجوى ستشهدان حضور 30 ألف مشجع.