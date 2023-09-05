مصر تفوز بـ 3 مناصب فى الاتحاد الأفريقى لكرة السلة للكراسى المتحركة

القاهرة - سامية سيد - فازت مصر بثلاث مناصب رئيسية فى الانتخابات التى جرت بالاتحاد الأفريقى لكرة السلة للكراسى المتحركة والتى أقيمت على هامش دورة الألعاب الأفريقية البارالمبية الاولي 2023 بمدينة أكرا الغانية ،والتى شارك فيها 16 دولة وتم استبعاد 4 دول لعدم استيفائهم شروط الترشح

جاءت المباراة قوية، حيث سجل الأهداف كل من: محمود عبد العظيم هدف وعبد الله مصطفى "شيكا" هدفين وبهذا الفوز تتصدر مصر قمة المجموعة الثالثة وغدا الثلاثاء يواجه منتخبنا المصرى كينيا ويختتم مبارياته التمهيدية مع رواندا، بعد غد الأربعاء.

ونجح التركي إيڤران أويانيك، المدير الفني، ومعه رستم محمد المدرب العام، ومحمد شريف مدرب حراس المرمى، فى حصار منتخب أنجولا طوال المباراة ليثأر لاعبو مصر من هزيمتهم فى البطولة السابقة، ليكون هذا الانتصار خطوة في طريق حلم تحقيق اللقب الأفريقى.