شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دخوله حسابات كولر.. المصرى يرفض التفريط فى مروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، حقيقة تلقي مروان حمدي مهاجم الفريق، عروضاً للرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد ارتباط اسم اللاعب بالنادي الأهلي ودخوله في دائرة اهتمامات السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر، وذلك عقب تألقه في المواجهة الأخيرة التي جمعت الأهلي والمصري في ربع نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وأكد المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن مروان حمدي لم يتلقى عروضاً رسمية للرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري، مضيفاً أن النادي المصري يتمسك بالقوام الأساسي للفريق ولا يفكر في التخلي عن أي لاعب، وذلك لتحقيق الهدف الذي وضعته الإدارة والجهاز الفني بالمنافسة على البطولات وإسعاد الجماهير، وأشار المصدر إلى أن عقد مروان حمدي يمتد مع المصري لـ 3 مواسم مقبلة.

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.

وكان النادي المصري قد تعادل فى أولى مواجهاته الودية بمعسكر المغرب بنتيجة 4/4، وذلك أمام نظيره الكوكب المراكشي، وشهد اللقاء تألقاً كبيراً لمروان حمدي مهاجم المصري الذي سجل "هاتريك"، بينما تعادل الفريق البورسعيدي في اللقاء الثاني أمام الاتفاق المراكشي سلبياً.

ووصل المصري صباح السبت الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.

وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.