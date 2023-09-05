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إبراهيم نور الدين حكما لمباراة المنتخب الأولمبى وروسيا الخميس المقبل

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القاهرة - سامية سيد -  

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، مباراة منتخب مصر الأولمبى مع منتخب روسيا للمحليين المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد السويس إلى الحكم الدولى إبراهيم نورالدين .

 

ويلتقي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم ، منتخب روسيا للمحليين وديا يوم 7 سبتمبر الجاري فى معسكر السويس الذى انطلق أمس ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر استعدادا لأولمبياد باريس 2024 ، علي أن يواجه المنتخب الأولمبي المصري نظيره الروسي يوم 11 من نفس الشهر في ختام المعسكر .

 

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي أن التجربة الروسية فى مجملها ستكون مفيدة جدا للفراعنة فى مستهل رحلة الإعداد للأولمبياد .

 

تابع حرب أنه تم التجهيز للمعسكر من كل الجوانب ، وأنه رافق وفد من الاتحاد الروسيى لمعاينة الملاعب ومكان الإقامة بالسويس وأثني الوفد الروسي على جميع الترتيبات .

 

فى الوقت نفسه ، عقد البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي اجتماعات تحضرية للمعسكر مع الجهاز المعاون للمنتخب واطمأن بنفسه على كافة الاستعدادات .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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