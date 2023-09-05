شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. رسائل عبد الهادى للاعبين وتأهيل عمرو السيسى وعواد وجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، ضمن معسكر الإعداد الداخلي استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث عبد الهادي مع اللاعبين في العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة في حضور باقي أفراد الجهاز المعاون، و طالبهم في بداية الأمر بالتركيز الشديد و استغلال هذا المعسكر استعدادا للموسم الجديد والبطولات التي سيخوضها الفريق.

وشدد على ضرورة أن يقوم كل فرد داخل الفريق بالدور المكلف به على أكمل وجه حتي تسير الأمور بأفضل شكل لتحقيق كل الأهداف المطلوبة .

ونقل مدحت عبد الهادي للاعبين العديد من التعليمات الفنية في إطار البرنامج التدريبي الموضوع خلال الفترة الحالية استعدادا للمرحلة المقبلة.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

فى سياق متصل، واصل محمد عواد وعمرو السيسي و عبدالله جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهم على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية ضمن معسكر الإعداد الداخلي استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

واكتفى الثلاثي بأداء تدريبات تأهيلية فقط دون المشاركة في باقي فقرات المران وفقا للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق.

فيما خاض لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية ضمن معسكر الإعداد المقام حاليا استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتضمنت الحصة التأهيلية العديد من الفقرات حيث بدأت بأداء بعض الإطالات لتقوية العضلات، بجانب تدريبات أخرى سواء بالكرة أو بدونها، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

ويسعي الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بدنيا خلال هذه الفترة بالشكل الأمثل، من خلال برامج تأهيلية خاصة تم إعدادها وفقًا لمعايير محددة بعد القياسات البدنية الأخيرة للاعبين استعدادا للموسم الجديد.