شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يصطحب أبناءه للمدرسة فى أول يوم دراسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وذلك خلال اصطحابه لابنائه في أول يوم مدرسة.

وانتهى عقد أيمن أشرف مع الأهلي مع نهاية الموسم المنصرم، لينضم إلى البنك الأهلي بشكل مجاني، وأيضًا أحمد مدبولي الذي انتهى عقده مع الإسماعيلي، وكذلك جاريندو مع النادي المصري البورسعيدي.

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع الثلاثي أيمن أشرف وأحمد مدبولي وجاريندو في صفقة انتقال حر.



ايمن اشرف عبر انستجرام



ايمن اشرف مع اسرته



ايمن اشرف وابنته



ايمن اشرف وابنه

وكشف كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، كواليس استعدادات فريقه للموسم الجديد، وقال كريم شحاتة فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، نتمنى أن يكون الموسم المقبل موفقاً لنا، إدارة النادي برئاسة أشرف نصار لم تبخل على الفريق بأى شىء، تعاقدنا مع صفقات جديدة مع الحفاظ على القوام الأساسي، والجهاز الفني مستقر من الموسم الماضي بقيادة بابا فاسيليو، والجهاز الفني واللاعبين والإدارة هدفهم تقديم موسم جيد.

وأضاف شحاتة، "تعاقدنا مع 6 صفقات من حراسة المرمى إلى الهجوم لتدعيم كل المراكز، حسن شاهين، معاذ الحناوي، أيمن أشرف، سيرجي أكا، أحمد مدبولي ومحمد جريندو، وأغلبهم كانت عقودهم منتهية مع أنديتهم قبل الانضمام لنا، وهذه كانت سياسة النادي من بداية الميركاتو، وهناك صفقتين سيتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة بعد إتمامهما".

وأشار شحاتة إلى أنه يسعى للتعاقد مع جناح أيسر وظهير أيمن، وافقنا على إعارة أحمد ياسين للاتحاد السكندري لتواجد أكثر من بديل في نفس مركزه بالفريق، ونتمنى التوفيق للاعب لأنه مدافع مميز جداً.