شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين شباب فى تدريبات الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، مشاركة اللاعبين الشباب كريم عبد الحق و مصطفى شكري و أحمد عبد الرحيم "إيشو" و محمد صلاح و علي ياسر، ضمن المعسكر الداخلي استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك الخماسي في الفقرات المختلفة للمران سواء الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية.

وقام مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك بمنح اللاعبين التعليمات الفنية وقام بتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم استعدادا للفترة المقبلة.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

كما خاض ثنائى حراسة المرمى الشاب عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء ،تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية ضمن معسكر الإعداد الداخلي المقام حاليا استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء تدريبات فنية متنوعة تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى بالفريق.

ومنح محمد عبد المنصف ثنائي الحراس، العديد من التعليمات الفنية خلال المران، و قام بتحفيزهما لتقديم أفضل ما لديهما خلال الفترة المقبلة.

و شارك عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء في التقسيمة الفنية و ظهرا بشكل قوي استعدادا للفترة المقبلة والبطولات التي يشارك فيها الفريق.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، ضمن معسكر الإعداد الداخلي المقام حاليا استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة بجانب أدوار خططية خاصة للبعض داخل أرضية الملعب.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام الذي منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل.

وقام أحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين بتدوين كافة الملاحظات خلال التقسيمة من أجل العمل عليها خلال الفترة الحالية.

وشهدت التقسيمة حماس وإصرار من جميع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم استعدادا للفترة المقبلة.