شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد أوسوريو يصل القاهرة ومران صباحى للزمالك بالكلية الحربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
يأتي ذلك عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها هيريرا في بلاده خلال الفترة الأخيرة في ظل حصول الفريق على راحة بعد المشاركة في البطولة العربية.
وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه الأول صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية ضمن معسكر الإعداد الداخلي المقام حاليا بمصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
و انطلق معسكر الزمالك مساء أمس الإثنين بأحد الفنادق بمصر الجديدة.
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