شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يوقع عقود انتقاله للمقاولون وينتظم فى معسكر السخنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم نادي المقاولون العرب رسميا، صفقة عمار حمدي لاعب الفريق الاول بالنادي الأهلي على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الجارية .

عمار حمدي كان أبدى تمسكه بالانتقال لنادي المقاولون العرب تحت قيادة شوقي غريب مفضلا عرض ذئاب الجبل على العديد من العروض التي جاءت للاعب من أكثر من نادي بالدوري الممتاز .

وينتظم اليوم، عمار حمدي في تدريبات نادي المقاولون العرب خلال معسكره الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد بعد إتمام انتقاله من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.



عمار حمدي



عمار ومحمد عادل

وكان المقاولون بقيادة شوقي غريب افتتح سلسلة مبارياته الودية أمس بالتعادل السلبي مع بلدية المحلة فى الودية الأولى هذا الموسم بمعسكر العين السخنة.

عمار حمدي كان أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب الحاصل علي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي اقيمت 2019 بمصر علاوة علي تواجده مع المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020.