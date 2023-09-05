تعرف على موعد بداية ونهاية الدورى المصرى الجديد 2023-2024

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، يوم 18 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الدورى الجديد موسم 2023 - 2024، بينما ستقام القرعة يوم 11 من نفس الشهر، على أن تتنهى المسابقة بنهاية شهر يوليو2024 .

وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الدورى الجديد سيكون بنظامه المعتاد من دورين، ولن تكون هناك تأجيلات لأى فريق.

وقال أحمد دياب، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الرابطة نجحت فى إنهاء الدورى فى موعد مناسب للفرق للحصول على راحة كافية للاستعداد للموسم الجديد، والموسم الحالى سيشهد تسليم الدرع الجديد الذى تم تصنيعه فى إنجلترا".

وأضاف: "الرابطة ناشدت المسئولين لزيادة أعداد الجماهير عن المواسم الماضية بخطط منتظمة ،وهدفنا الوصول للسعة الكاملة من حضور الجماهير ولكن هذا ليس قرارنا ولكن دورنا وضع خطط للوصول لهذه السعة.

وتابع: "الموسم الجديد سيشهد حضور جماهير أكثر من الموسم الماضى، وسنعلن عن العدد النهائى خلال مراسم قرعة سحب الدورى. وأزمة الحكام متراكمة منذ سنوات ونسعى لحلها".

وعن الدورى، قال: "الدورى سيبدأ يوم 18 سبتمبر، والأهلى لن يشارك فى الدورى أثناء مشاركته فى السوبر الأفريقي وفقا للاتحاد الأفريقى".

وأضاف: "الموسم الجديد مضغوط أكثر من الموسم الماضى، فسيكون فى لائحة الدورى الموسم الجديد ضغط للمباريات بمعنى وجود مباراة لكل 3 أو 4 أيام، بالإضافة إلى وضع مباريات للفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية بين المباريات فى كل المراحل ولن نؤجل لأى فريق مباراة".

وتابع: "الدورى سيكون بنفس النظام وسيتم إعلان 30 أسبوعا مرة واحدة بعد القرعة مباشرة، وسيتم تأجيل آخر 4 مباريات فى الدورى لوضعها بشكل يناسب المنافسة فى هذا الوقت".