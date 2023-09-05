شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسجل قائمة فريق السلة فى منطقة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو نادى الزمالك بتسجيل قائمة فريق السلة في سجلات منطقة الجيزة، للموسم الجديد، على أن يتم سداد رسوم التسجيل لدى المنطقة خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الزمالك بسداد مستحقات منطقة الجيزة، حتى يتسنى لهم الحصول على جدول المباريات وبطاقات اللاعبين، وكذلك سداد رسوم اتحاد السلة وتسجيل لاعبى الفريق، للحصول على بطاقات اللاعبين للموسم الجديد .

وكان اتحاد السلة خاطب الأندية لسداد المستحقات المتأخرة، واشترط مسئولو اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة سداد المديونيات المستحقة لدى الأندية لقيد الصفقات الجديدة، وتسجيل قوائم الأندية للموسم الجديد.

وأرسل اتحاد السلة خطابا رسميا إلى الأندية، سواء المدينة للاتحاد أو غيرها، لإخطارها بأنه لن يتم قيد أي لاعب فى صفوف الفريق إلا بعد سداد المديونيات، وحال تسليم شيك بالمستحقات وكان بدون رصيد فسيتم إيقاف اللاعب واعتبار الصفقة غير مقيدة فى صفوف الفريق. وعلى رأس الأندية التي تم إرسال خطابات إليها الأهلى والزمالك والاتحاد والجزيرة، وباقى أندية الدورى.