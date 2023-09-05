شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه وادى دجلة فى ثانى وديات معسكر العين السخنة.. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، ثاني مبارياته الودية داخل معسكره المقام حالياً بالعين السخنة استعداداً للموسم الجديد، وذلك عندما يلتقي بنظيره وادي دجلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الأربعاء.

وكان المقاولون العرب قد تعادل في أولى مبارياته الودية بمعسكر العين السخنة، أمام بلدية المحلة، بدون أهداف.

وأتم مسئولو النادي الأهلي إعارة عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءً على رغبة اللاعب الذى فضل ارتداء قميص ذئاب الجبل عن الانضمام لنادي سيراميكا.

ورغم أن عمار حمدي كان قريبا للغاية من الانضمام إلى سيراميكا، ولكن اللاعب تراجع واعتذر لمسئولي النادي، وفضل الانضمام لنادي المقاولون في الميركاتو الصيفي الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان الخليج 365 قد أكد، في وقت سابق أن المقاولون أتم اتفاقه مع عمار حمدي وأرسل خطابين إلى الأهلي لطلب استعارة اللاعب.

وأكد مصدر أن رغبة عمار حمدي فى تفضيل خطوة المقاولون عن سيراميكا في ظل رغبته في التدرب مجددا تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني لذئاب الجبل، والذي كان يتولى تدريبه في المنتخب الأولمبي ويثق في قدراته بشكل كبير.