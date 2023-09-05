وادى دجلة يعلن التعاقد مع محمد رزق استعدادا لدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - اعلن فريق وادى دجلة التعاقد مع محمد رزق لاعب المقاولون العرب والجونة السابق، لتدعيم صفوفه استعدادا لمنافسات دورى المحترفين في الموسم الجديد 2023/ 2024.

وكان وادى دجلة تعاقد مع 10 صفقات حتى الآن، حيث تعاقد مع كل من: أحمد دحروج قادمًا من فريق أسوان، مؤمن عاطف من الداخلية، عبد الكافي رجب حارس السكة الحديد، محمد الشبيني مدافع الإنتاج الحربي، أحمد داهش لاعب إيسترن كومباني، عبد الله كامل لاعب أسمنت أسيوط، يوسف محسن «اويا» لاعب العبور، ووليد عطية، ومحمود طلعت قادما من فريق الداخلية.

ويلعب وادى دجلة في دورى المحترفين في الموسم الجديد، بعدما احتل المركز الثانى في ترتيب مجموعة القاهرة والقناة في الموسم الماضى، الذى نجح خلاله فريق زد في الصعود للدورى الممتاز.

جدير بالذكر أن فريق وادى دجلة يبدأ مشواره في دورى المحترفين بمواجهة مصر المقاصة في الأسبوع الأول، ثم مواجهة راية في الأسبوع الثانى.

وجاءت مباريات الأسبوع الأول كالتالى..

راية مع طنطا

وادى دجلة مع المقاصة

السكة الحديد مع لافيينا

النصر للتعدين مع بترول أسيوط

بروكسى مع القناة

بتروجت مع أسوان

النجوم مع مكادي

دكرنس مع الاتصالات

جمهورية شبين مع غزل المحلة

حرس الحدود مع أبو قير للأسمدة