شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى الأقرب لتعويض محمد صلاح أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفع بمصطفى فتحى بديلا لمحمد صلاح فى تشكيل الفراعنة أمام إثيوبيا فى المباراة المحدد لها يوم الجمعة المقبل فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا 2024 بكوت ديفوار.
وقرر فيتوريا المدير الفنى للمنتخب إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول فى مباراة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصدر المجموعة، على أن يشارك صلاح فى مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع.
وتشهد قائمة منتخب مصر التي أعلنها روي فيتوريا تواجد أكثر من لاعب فى مركز الجناح الأيمن، على رأسهم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز وهو الأقرب للمشاركة أمام إثيوبيا بدلا من محمد صلاح.
بينما قرر فيتوريا عدم الدفع بمحمد عبد المنعم في المباراة نظرا لحصوله على إنذار سابق، وحال حصوله على إنذار جديد سيغيب عن أول مباراة بأمم أفريقيا، وسيغادر الرباعى معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا استعدادا لمباراة السوبر مع الأهلى أمام اتحاد العاصمة، ما يعنى استبعادهم أمام تونس.
على صعيد متصل، يرتدى محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني، شارة القيادة لمنتخب مصر أمام إثيوبيا، ويأتي الشناوي فى أولويات فيتوريا بعد تأكد غياب صلاح عن مباراة إثيوبيا، واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول فى مباراة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصدر المجموعة، على أن يشارك صلاح فى مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع.
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