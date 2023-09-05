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متى تنطلق بطولة الدورى المصرى فى النسخة الجديدة ؟

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القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب رئيس مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن الموسم الجديد من مسابقة الممتاز سينطلق يوم 18 سبتمبر الجاري وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: متى تنطلق بطولة الدوري المصرى في نسختها الجديدة؟

ج: حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، يوم 18 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الدورى الجديد موسم 2023 - 2024،

س: متى تقام قرعة الدوري ؟

ج: ستقام القرعة يوم 11 من نفس الشهر، على أن تتنهى المسابقة بنهاية شهر يوليو2024 .

س: كيف سيكون شكل مسابقة الدوري ؟

ج: الدورى الجديد سيكون بنظامه المعتاد من دورين، ولن تكون هناك تأجيلات لأى فريق.

س: هل ستتم زيادة أعداد الحضور الجماهيري في الدوري ؟

ج: الرابطة ناشدت المسئولين لزيادة أعداد الجماهير عن المواسم الماضية بخطط منتظمة بحسب تاكيدات أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة الذى أكد أن هدف الرابطة الوصول للسعة الكاملة من حضور الجماهير .

س: هل سيتم إعلان جدول الدوري كاملا ؟

ج: سيتم إعلان 30 أسبوعا بعد القرعة مباشرة، وسيتم تأجيل آخر 4 مباريات فى الدورى لوضعها بشكل يناسب المنافسة فى هذا الوقت

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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