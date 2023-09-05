شكرا لقرائتكم خبر عن متى تنطلق بطولة الدورى المصرى فى النسخة الجديدة ؟ والان مع تفاصيل الخبر
س: متى تنطلق بطولة الدوري المصرى في نسختها الجديدة؟
ج: حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، يوم 18 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الدورى الجديد موسم 2023 - 2024،
س: متى تقام قرعة الدوري ؟
ج: ستقام القرعة يوم 11 من نفس الشهر، على أن تتنهى المسابقة بنهاية شهر يوليو2024 .
س: كيف سيكون شكل مسابقة الدوري ؟
ج: الدورى الجديد سيكون بنظامه المعتاد من دورين، ولن تكون هناك تأجيلات لأى فريق.
س: هل ستتم زيادة أعداد الحضور الجماهيري في الدوري ؟
ج: الرابطة ناشدت المسئولين لزيادة أعداد الجماهير عن المواسم الماضية بخطط منتظمة بحسب تاكيدات أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة الذى أكد أن هدف الرابطة الوصول للسعة الكاملة من حضور الجماهير .
س: هل سيتم إعلان جدول الدوري كاملا ؟
ج: سيتم إعلان 30 أسبوعا بعد القرعة مباشرة، وسيتم تأجيل آخر 4 مباريات فى الدورى لوضعها بشكل يناسب المنافسة فى هذا الوقت
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