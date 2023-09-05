شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يخوض 6 مباريات ودية استعدادا لانطلاق دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق القناة، على خوض 6 مباريات ودية خلال معسكره المقام حاليا في القاهرة، من أجل الاستعداد الجيد لانطلاق دورى المحترفين 2023/ 2024.

واتفق مسئولو القناة على مواجهة كل من النصر اليوم، ثم مواجهة الإنتاج الحربى، وأسوان، وإنبى، وبلدية المحلة، والداخلية، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد واندماج اللاعبين الجدد مع القدامى.

ولعب فريق القناة عدة مباريات، حيث حقق الفوز على الوشم السعودى بهدف مقابل للاشىء، ثم الهزيمة من بترول أسيوط، ويهدف سامر عبد الرحمن من هذه المباريات لبناء فريق قوى قادر على المنافسة والعودة من جديد لدورى الأضواء بعد فترة من الغياب.

ونجح مسئولو القناة في التعاقد مع محمد أنور مدافع طلائع الجيش ومحمد توكل من الجونة والليبى حكيم لاعب بلدية المحلة ومحمود حرشة مدافع وسط بورتو السويس وعلى عمرو ناشئ الأهلى مواليد 2001 ومحمود البدرى لاعب الإسماعيلى وعمر ميرا لاعب فيوتشر.

جدير بالذكر ان القناة تنتظره مواجهة قوية في بداية منافسات دورى المحترفين مع فريق بروكسى على ملعبه بالإسكندرية.