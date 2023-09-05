شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى أمام أوكلاند واتحاد جدة فى مونديال الأندية قبل مواجهة ديسمبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادي الأهلي أولى مباراته في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية خلال ديسمبر المقبل ، ويترقب الأهلي اللعب أمام الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023، التى أقيمت في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم، على رأسها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا عن العديد من المواجهات القوية بين عمالقة العالم وأكد الفيفا أن مباراة الافتتاح ستجمع اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 12 ديسمبر، على أن يلتقي الفائز منها مع الأهلي بطل أفريقيا يوم 15 ديسمبر المقبل.

والتقى الأهلي وأوكلاند سيتي مرتين في كأس العالم للأندية ، الأولى كانت عام 2006 خلال النسخة التي أقيمت في اليابان وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ، وكانت المرة الثانية في فبراير الماضي بكأس العالم للأندية بالمغرب وفاز الأهلي على بطل أوقيانوسيا، بـ3 أهداف دون رد .

اما اتحاد جدة فقد لعب أمامه الأهلي في نسخة 2005 من مونديال الأندية ووقتها فاز الفريق السعودي بهدف نظيف.