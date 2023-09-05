عمر مرموش ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى إثيوبيا وتونس

القاهرة - سامية سيد -

انضم عمر مرموش لصفوف المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، استعدادًا لمباراتي اثيوبيا و المقرر لها يوم 8 سبتمبر الجارى في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي .

فى السياق ذاته، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفع بمصطفى فتحى بديلا لمحمد صلاح فى تشكيل الفراعنة أمام إثيوبيا فى المباراة المحدد لها يوم الجمعة المقبل فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وقرر فيتوريا المدير الفنى للمنتخب إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول فى مباراة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصدر المجموعة، على أن يشارك صلاح فى مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع.

وتشهد قائمة منتخب مصر التي أعلنها روي فيتوريا تواجد أكثر من لاعب فى مركز الجناح الأيمن، على رأسهم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز وهو الأقرب للمشاركة أمام إثيوبيا بدلا من محمد صلاح.