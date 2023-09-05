شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى 9 منافسات بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية هيراكليون 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مشاركة مصر في تسع منافسات في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقرر إقامتها في مدينة هيراكليون باليونان خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري.

وتشارك مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية في رياضات كرة القدم والخماسي الحديث والمصارعة والغوص والإنقاذ والتجديف والكرة الطائرة والكانوي والكياك والكاراتيه وكرة السلة 3×3.

وتقرر أن يرأس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية واللواء أيمن شويته عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية نائب لرئيس البعثة.

ويغادر مساء اليوم وفد مقدمة البعثة من أجل التجهيز للإقامة وإجراءات تسجيل ووصول بعثة مصر التي تشارك في البطولة.